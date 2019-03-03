التالفة أو المنتهية.. الرسوم المستحقة لتجديد الرخص بكافة أنواعها

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن قائمة بالرسوم المستحقة لتجديد الرخص بكافة أنواعها، سواء التالف منها أو المنتهية المدة؛ لافتةً إلى إنه بالنسبة لرخصة السير الخاصة، فإن رسوم التجديد السنوي أو استخراج بدل تالف أو فاقد تقدر بـ 100 ريال، فيما تقدر رسوم نقل الملكية بـ150 ريالًا.

وأوضحت إدارة المرور، أن التجديد السنوي لرخصة سير النقل الخاص فمحدد لها مائتي ريال، و100 ريال للتالف أو المفقود منها، و150 ريال لنقل الملكية، مؤكدة أنه بالنسبة لرسوم تجديد أو فقد رخصة سير الحافلة الصغيرة، فتحدد لها 200 ريال، و150 ريال لنقل الملكية.

وعلقت على رخصة سير الدراجة النارية، بإنها ذات الرسوم المقررة على تجديد رخصة السير الخاصة، أما رخص القيادة سواء كانت مهنية أو خاصة فقد تحدد لها 40 ريالًا عن السنة الواحدة، ومثلها عن التجديد السنوي، و100 ريال لاستخراج بدل تالف أو فاقد؛ محددةً الرسوم المقررة على لوحات المركبات بكافة أنواعها، بواقع 100 ريال للترخيص أو للتجديد السنوي.