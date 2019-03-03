” مبابي ” يخضع لتقييم ” نيمار “

طلال الغامدي(صدى):

كال النجم العالمي نيمار ولاعب باريس سان جيرمان المديح لزميله بالفريق ” مبابي” ، واصفاً إياه بـ”الظاهرة ” ، وأنه سيكون من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم .

وقال “نيمار” في تصريحات لشبكة ” DAZN ” : إنه شخص هادئ ومرح، بالطبع ما زال لاعبًا صغيرًا، وسيكتسب مزيدًا من الخبرة .

وحول تطورات إصابته قال “نيمار” : عشت لحظات صعبة وسيئة للغاية في أول يومين بعد الإصابة، ولكن فيما بعد كان علي تقبل ما حدث، فالله يفعل ما يريد .

وقال أن حالة قدمه جيدة وأنه يتعافي بشكل جيد ويشعر بتحسن ، قائلاً أن الإصابة جعلته يعيش لحظات تأمل ليعود أقوى مما كان .