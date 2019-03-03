صور تشويقية لداخلية سيارة كيا المتطورة القادمة

سول(صدى):

داخلية سيارة كيا المتطورة القادمة تصدمنا مع هذا العدد من الشاشات ، حيث تم تداول مجموعة جديدة من الصور التشويقة الخاصة بـ سيارة كهربائية اختبارية جديدة قادمة من الصانع الكوري .

قبل الحديث عن صورة داخلية سيارة كيا القادمة هذه ، وستظهر هذه السيارة المتطورة خلال الأسبوع الجاري ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 .

الصور التشويقة الصادمة التي حصلنا عليها توثق داخلية سيارة كيا القادمة بشكل مستقبلي لبغاية يظهر عداداً هائلاً من الشاشات يجعلك تعتقد أنك تنظر إلى ألبوم من الصور وليس داخلية سيارة كيا جديدة !!! وليكتمل التصميم الفضائي مع المقود المستقبلي للغاية والأنيق الذي لا يحتوي على أزرار ويتوصه اسم كيا – KIA .

وفقاً لصورة داخلية سيارة كيا الاختبارية القادمة زودت المقصورة بعدد لا يقل عن 21 شاشة فائقة الدقة !!! لتظهر هوساً مستقبلياً يجعلنا شبه متأكيد أن هذه الشاشات تشتت انتباه السائق بدون شك لنرجح أن هذه السيارة الاختبارية الكهربائية القادمة قد تكون مزودة بأنظمة قيادة ذاتية .

وصرح السيد Gregory Guillaume ، نائب رئيس التصميم في كيا موتورز أوروبا ، “الهدف الرئيس لتصميم سيارة كيا الكهربائية الاختبارية القادمة حول جذب الأنظار وخطف القلب من جمالها ، كما أنها ستوضح مستقبل السيارات الكهربائية الإنتاجية القادمة”.

وبالاعتماد على هذه الصور التوشيقية يبدو شكل سيارة كيا الكهربائية الاختبارية القادمة مميزة وغريب ومختلف عن أسطول سيارات كيا 2019 الإنتاجية وسيارات كيا الاختبارية التي ظهرت خلال عام 2018 الماضي ، حيث أن هذه الصور الأولية توضح أن سيارة كيا كهربائية الاختبارية ستحصل على مصابيح أمامية بتصميم مميز للغاية مع أضواء LED ممتدة على شكل خطوط أفقية ، وستحصل أجدد سيارة اختبارية من كيا على شعار أمامي مضيء ، كما حصلت كما هو واضح على خطوط حادة وصادم أمامي عريض وأقواس عجلات بارزة .

لم يتم حتى الآن الإعلان عن اسم سيارة كيا الكهربائية الاختبارية هذه ، لكنها ستمثل فئة سيارة كهرباء مزودة بأربعة أبواب ولكن لا نعلم هل تمثل فئة كروس أوفر أم سيارة سيدان .