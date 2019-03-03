بالفيديو.. تصرف رجل أمن يجبر ” مفحط ” للإستسلام وترك مركبته

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت شرطة الكويت من إلقاء القبض على شخص يمارس التفحيط بمركبة “وانيت” في شوارع منطقة الملك عبد الله المبارك وذلك بعد رد فعل سريع من جانب رجلي أمن تجاه المفحط الذي عرض حياته وحياة الآخرين للخطر .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله رجل أمن وهو يهدد المفحط بالسلاح بينما كان منبطح أرضاً ، وذلك بعد عدم إستجابته لتحذير الأمن، و إستهتاره بأرواح المارين ومركباتهم ، كما قام رجل الأمن الآخر بتفتيش المركبة ورجل كان بصحبة السائق المفحط في نفس التوقيت .

من جانيها قالت إدارة الإعلام بوزارة الداخلية أنه ت القبض على المفحط صاحب السيارة الـ”وانيت” ليواجه العقوبة القانونية ، وتحويل مركبته إلى كراج الحجز .