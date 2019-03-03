بعد استشهاده أمامه بالحد الجنوبي.. جندي مصاب أمام قبر زميله الشهيد

نايف السالم(صدى):

جمع الدفاع عن الدين والوطن جنديان بالحد الجنوبي؛ ليكتب لهما القدر الفراق؛ حيث استشهد أحدهما أثناء دفاعه عن الوطن ويصاب الآخر الذي التزم الوفاء والإخلاص له.

وكشفت صورة، عن لحظة مؤثرة لأحد أفراد حرس الحدود المرابطين على الحدود الجنوبية في زيارة قبر أحد زملائه الذي استشهد أمامه أثناء تأديتهما الواجب الوطني دفاعا عن الحدود.

وظهر الجندي المصاب ” أحمد البقشي ” وهو جالس أمام قبر زميله الشهيد ” إبراهيم البوحيد ” ، وقد تأثر تأثرًا بالغًا وظهرت على وجهه ملامح الحزن الشديد لفراق زميله.