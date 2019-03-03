بعد استشهاده أمامه بالحد الجنوبي.. جندي مصاب أمام قبر زميله الشهيد
جمع الدفاع عن الدين والوطن جنديان بالحد الجنوبي؛ ليكتب لهما القدر الفراق؛ حيث استشهد أحدهما أثناء دفاعه عن الوطن ويصاب الآخر الذي التزم الوفاء والإخلاص له.
وكشفت صورة، عن لحظة مؤثرة لأحد أفراد حرس الحدود المرابطين على الحدود الجنوبية في زيارة قبر أحد زملائه الذي استشهد أمامه أثناء تأديتهما الواجب الوطني دفاعا عن الحدود.
وظهر الجندي المصاب ” أحمد البقشي ” وهو جالس أمام قبر زميله الشهيد ” إبراهيم البوحيد ” ، وقد تأثر تأثرًا بالغًا وظهرت على وجهه ملامح الحزن الشديد لفراق زميله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46622 ] نشر منذ 35 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يصبرك
صاحبك شهيد بأذن الله
الحوثيين كلاب منتشرين حتى في مواقع التواصل
وحتى معنا هنا في التعليقات
وإي واحد يتلفظ عليهم
يبدأون يهاجمونه
طبعآ هم مسوين أذكياء
مايردون عليك بنفس الخبر
بس يدخلون وراك في أخبار أخرى بمعرف زائر وغيره
فأنتبهوا منهم.
ابو ثامر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
ارجو التحري والصدق في نقل الصور هاذي ليست بالسعوديه والدليل الورد ع القبر وما شابهه وعتقد انها لسعودي اللذي قتل قبل كم شهر بأمريكا والله اعلم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 24 دقيقة
اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفك اسرانا
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3547 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله ينصركم ويسدد رميكم ويشافي مصابكم
ويرحم ميتكم .