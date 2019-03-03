المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة
كشف المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير؛ وفقًا للمسميات التالية:
– أخصائي منهجيات الأدلة الإرشادية للممارسة السريرية
– مراجع داخلي
وأشار المجلس إلى أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/03م.
ودعا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا
الابهاوي[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 5 دقائق
انا خريج جديد سنه هذي
من وين اجبلك خبره خمس سنوات