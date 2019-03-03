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المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير؛ وفقًا للمسميات التالية:

– أخصائي منهجيات الأدلة الإرشادية للممارسة السريرية
– مراجع داخلي

وأشار المجلس إلى أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/03م.

ودعا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 5 دقائق

انا خريج جديد سنه هذي
من وين اجبلك خبره خمس سنوات

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