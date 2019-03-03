سيات تستعد للكشف عن سيارة كهربائية معادلة لفولكس فاجن ID في جنيف

مدريد(صدى):

ستكون شركة سيات ثاني علامات فولكس فاجن التي تقوم بتقديم سيارة كهربائية تعتمد على قاعدة البناء MEB ، وهذه السيارة سيتم الكشف عنها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2019 في مارس المقبل. وهذا يعني أن أول سيارات سيات الكهربائية ستتشارك مكوناتها مع فولكس فاجن ID الهاتشباك قبل أن تتبعها سكودا في وقت لاحق بسيارة كروس أوفر كهربائية تم استعراض ملامحها من قبل السيارة Vision E concept.

وقال رئيس علامة سيات لوكا دي ميو أنهم العلامة الثانية بعد فولكس فاجن التي تستخدم قاعدة البناء MEB وهو ما يظهر مركز الشركة في مجموعة فولكس فاجن وكيف تري المجموعة دور سيات فيها. وعلى مدار السنوات الستة السابقة لم تقدم الشركة سيارة كهربائية ولكن الموديل الجديد يبدو أنه سيكون خليفة موديلات ليون.

كما ذكر مدير التصميم في الشركة ، أليخاندرو ميسونيرو أن الموديل التجريبي الجديد يعكس نسبة 97% من سيارة الانتاج النهائية وستأتي سيارة سيات الجديدة بمدى قيادة 500 كم كما أنها وصفت بأنها أطول من فولكس فاجن ID هاتشباك ولكنها أقل ارتفاعاً من سكودا الكروس أوفر الكهربائية ، كما تخطط سيات لتقديم سيارة متعددة استخدامات كهربائية تنافس سيارات سكودا الكهربائية.

كما ستطلق سيات سيارتها ليون المقبلة الهايبرد بلوج ان بتصميم مميز في الجيل الجديد الذي سيحل محل الجيل الذي قدم في عام 2012.