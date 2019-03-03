بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لصالح ضحايا قطار مصر
أعلن الإعلامي عمرو أديب أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ” بيراميدز ” ، تبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح ضحايا حادِث القطار المنكوب بمصر الأسبوع الماضي.
وقال خلال برنامجه “حكاية” على فضائية “mbc مصر”، إن نادي “بيراميدز” أعلن عن التبرع تضامنا مع أسر الضحايا.
ووجه الشكر لآل الشيخ الذي وصفه بالمحب لمصر، كما وجه الشكر لنادي “بيراميدز” على مبادرتهم الطيبة، وأعاد آل الشيخ نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك.
وكانت محطة مصر قد شهدت حَادثة مروعة أسفرت عن عشرات القَتلى والجرحى، جراء اصطِدام قطار بأحد الأرصفة بمحطة السكك الحديدية الرئيسية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46575 ] نشر منذ 34 دقيقة
ولو أني ماأحبك ولاأطيقك بعد حركتك مع ابونورة
لكن جزااااك الله خير😐
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4488 ] نشر منذ 31 دقيقة
ما قصرت يستاهلون التبرع بس ان شاء الله يصلهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 26 دقيقة
وين نزاهه عن هذه المهابيل …المريض لا يجد سرير وإن وجد لا يجد عناية وهؤلا المفسدون يبذورن ..إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين…
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 24 دقيقة
مدري وش سر الاهتمام بهم .
شي عجيب .
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 21 دقيقة
فلوسك ياصبرلبليس وبو خميس .