بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لصالح ضحايا قطار مصر

نايف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي عمرو أديب أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ” بيراميدز ” ، تبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح ضحايا حادِث القطار المنكوب بمصر الأسبوع الماضي.

وقال خلال برنامجه “حكاية” على فضائية “mbc مصر”، إن نادي “بيراميدز” أعلن عن التبرع تضامنا مع أسر الضحايا.

ووجه الشكر لآل الشيخ الذي وصفه بالمحب لمصر، كما وجه الشكر لنادي “بيراميدز” على مبادرتهم الطيبة، وأعاد آل الشيخ نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك.

وكانت محطة مصر قد شهدت حَادثة مروعة أسفرت عن عشرات القَتلى والجرحى، جراء اصطِدام قطار بأحد الأرصفة بمحطة السكك الحديدية الرئيسية.