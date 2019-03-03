بالفيديو.. ثعبان ضخم يلدغ امرأة مسنة بعد تسلله لغرفتها

بانكوك(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام ثعبان ضخم بلدغ امراة مسنة بـ ” تايلاند ” ؛ وذلك بعد تسلله إلى منزل المرأة.

ويظهر بمقطع الفيديو المسجل بالكاميرا عينا الثعبان على نحو بارز، حيث يبدو الثعبان في حالة من التركيز قبل الانقضاض على قدم المرأة.

واستيقظت المرأة بعد أن قام الثعبان بلدغ قدمها وتناولت جهاز إضاءة، ثم خرجت من الغرفة التي حرص الآبن على أن يركب فيها جهاز كاميرا ليطمئن على أمه.

من الجدير بالذكر أن لدغة الثعبان لم تلحق أذى كبيرا بالمرأة، فسرعان ما ظهرت بجانب ابنها في بهو البيت وهو يحاول سحب الثعبان إلى الخارج؛ وذلك بعدما انتقل الحيوان إلى حمام البيت.