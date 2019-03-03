سعد العبود غاضب من الاتفاق بسبب تدني مستواه 

طلال الغامدي(صدى):

عبر سعد العبود لاعب فريق الاتفاق السابق عن غضبه العارم من إدارة خالد الدبل رئيس النادي، داعيا لضرورة إيجاد حلول عاجلة لخروج النادي من كبوته الحالية.

واعتبر العبود أن مدرب الفريق الجديد، الإسباني بيرناس لم يتمكن حتى الآن من تطوير الفريق.

وشدد لاعب الاتفاق السابق: ” وضع الفريق لم يتغير بعد رحيل الأوروجوياني ليوناردو راموس مدرب الفريق السابق، بل ازداد سوءًا مع الإسباني بيرناس، لأنه كان خياراً خاطئاً وعاطفياً بدرجة كبيرة ”.

وأوضح: ” الفريق في انهيار تام ولم نر أي حلول تبشر بطوق النجاة، وإن ما يحدث تتحمله المنظومة كاملة من إدارة وجهازين فني وإداري، إلى جانب اللاعبين الذين غابت عنهم الروح القتالية داخل الملعب ” .

وأكد أنه لا يوجد محترف يقدم مستوى مقنع مع الفريق، سوى الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والجزائري رايس مبولحي، بينما التونسي فخر الدين بن يوسف لم يكن جيدًا بما أنّه كلّف الفريق مبالغ طائلة.