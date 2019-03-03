الدفاع المدني يوضح أهمية كاشف الدخان وضرورة وجوده في المنزل 

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدفاع المدني بالمملكة أهمية جهاز كاشف الدخان، قائلا: ” جهاز لتحسين الحرارة أو الدخان أو اللهب ويقوم بكشف الحريق في بدايته ليتم مكافحة الحريق أو إخلاء الموقع قبل انتشار الحريق “.

وأشار الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى أن كاشف الدخان يعتبر من أهم معايير الأمن والسلامة في المنشأت والمباني.

وكشف عن مواصاته ألا وهي سرعة اكتشاف الحرائق وسرعة التدخل للسيطرة عليها والتقليل من ضررها.

ومن جانبها، أكدت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق بأمريكا أن ثلثي ضحايا الحرائق في المنازل التي لا توجد بها كاشف دخان.