تأخير استقدام 200 ألف عاملة منزلية بسبب تعطل ” مساند “

علي القحطاني(صدى):

كشفت تقارير، عن نتائج وآثار تعطل برنامج ” مساند ” لمدة 3 أشهر تقريبا؛ لافتةً إلى أنه أدى إلى تأخير إجراءات استقدام 200 ألف عاملة منزلية، فضلًا عن رفض نحو 100 ألف تأشيرة جديدة.

وأكدت على شكوى أصحاب مكاتب الاستقدام، من ضعف الدعم التقني وكثرة خطوات تسجيل البيانات، قائلين أن استمرار تعطل البرنامج أدى لتعثر ما يقارب من 200 ألف معاملة استقدام بالإضافة إلى دفع غرامات مالية؛ مشيرين إلى أن ذلك دفعهم للجوء إلى رفض التأشيرات الجديدة والتي تُقدر بنحو 100 ألف تأشيرة.

ومن جانبه، قال جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف، إن صعوبة الدخول للبرنامج، فضلا عن اختفاء بيانات بعض المعاملات، بالإضافة إلى عدم إمكانية التحقق من السجلات الصحية والأمنية للعاملات، أدى إلى تعثرهم وعدم تمكنهم من استكمال إجراءات الاستقدام وعرَّضهم لدفع غرامات مالية أقرتها الوزارة بواقع 100 ريال عن كل يوم تأخير.