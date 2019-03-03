كارثة تهدد تركيا وخبير يحذر من سقوط 450 ألف قتيل وانهيار 80 ألف مبنى

أنقرة(صدى):

اصدر مركز أبحاث علوم الطبيعة في جامعة ” تكنيك يلديز ” التركية تحذيراً ، من أن منطقة مرمرة معرضة لزلزال عنيف قد تصل قوته إلى أكثر من 7 درجات، ما قد بتسبب فيها كارثة محتملة.

وتضم منطقة مرمرة 13 ولاية تركية يزيد عدد سكانها عن 26 مليون نسمة، ويزيد عدد البنايات بها عن 6 ملايين بناية، وتعد العصب الحيوي للاقتصاد التركي.

وتوقع رئيس مركز أبحاث علوم الطبيعة شكري آرصوي أن ينهار 80 ألف بناء، ويلقى عدد كبير من المواطنين حتفهم، يتراوح عددهم بين 450 ألفًا و500 ألف شخص، فضلا عن مصابين تصل أعدادهم لثلاثة أضعاف هذا الرقم ” ، في حالة وقوع زلزال مرمرة.

وأضاف الخبير هذا إلى جانب أكثر من مليون شخص سيحتاجون رعاية وخدمات بشكل يومي، مشيراً إلى ما قد يصاحب الزلزال المحتمل من موجات تسونامي قد تتسبب هي الأخرى في حدوث وفيات، مؤكدا أن من يزعم أنه لا يمكن أن تحدث موجات تسونامي في بحر مرمرة، فهو يتحدث من قبيل السفسطة، ولا سيما أن هذا البحر له سابقة في هذه النوعية من الأمواج.

وأكد رئيس مركز أبحاث علوم الطبيعة أن ” 100 في المئة من أراضي تركيا مناطق زلازل، حتى لو كان خط الزلازل بعيدًا فإن قوة الزلزال قد تدمر البناء الخاص بكم، حتى وإن كان بعيدًا، فليس هناك أحد بمنأى أو بمأمن من الزلازل في تركيا.