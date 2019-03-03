توصية تطالب بفتح المحلات في أوقات الصلاة.. و ” الشورى ” : تخضع للدراسة
أحال مجلس الشورى توصية تطالب بفتح المحلات في أوقات الصلاة للجنة المتخصصة لدراستها تمهيداً لعرضها على المجلس للنقاش .
من جانبه أكد الدكتور يحى الصمعاني مساعد رئيس المجلس أن هناك ضوابط لقبول التوصيات أهمها ألا تخالف قرارات سبق إتخاذها بالمجلس خلال فترة معينة ، مؤكداً أن المجلس لديه القدرة والخبرة الواسعة على تقييم التوصيات من خلال لجنة متخصصة بها 5 أعضاء على الأقل ، ويتم تسمية رئيس اللجنة ونائبه لدراسة ما يحال إليه .
الجدير بالذكر أن المجلس سبق وطالب قبل نحو عامين بضرورة تحديد فترة 5 دقائق بين الآذان والإقامة للمساجد القريبة من المجمعات التجارية والأسواق .
ابو سعود[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 21 دقيقة
مؤيد للقرار وبشده
بوخالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
كل دول العالم الاسلامي والعربي ودول الجوار مايسكرون وقت الصلاة واذا سكرو من انفسهم مو اجباري.