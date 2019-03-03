طرق هامة تحمين بها زواجِك من الخيانة

أميرة خالد(صدى):

يقول خبراء في العلاقات الزوجية ، تعدّ الخيانة بالنسبة للمرأة إحدى أخطر الأمور التي قد تواجه الحياة الزوجية، والمأساة الحقيقية للخيانة هي أنّ زيجات كثيرة تنتهي بالطلاق في غمضة عين بسبب تدمير الثقة التي هي أساس العلاقة الصحية، حتى أنّ الزيجات التي تستمرّ بعد اكتشاف الخيانة، تحتاج إلى الكثير من السنوات من أجل استعادة الثقة.

ولحماية الزواج من خطر الخيانة، يجب بناء الثقة والأمان والإخلاص، وهذا يتم عبر الطرق التالية :

1- تنمية الالتزام

الالتزام بين الزوجين هو أساس العلاقة، والأمر لا يقتصر على وجود الالتزام من الطرفين فقط، وإنما العمل على تنميته، وذلك عبر الحديث مع شريك حياتكِ، وإخباره باحتياجاتكِ في العلاقة، وأن تعرضي عليه فعل ما يحبّه من أجل نمو وتطور العلاقة، وهذه الطريقة تزيد مستويات الرضى لدى الطرفين، وبالتالي الإخلاص.

2- عدم إخفاء الأخطاء

التبريرات ومحاولة إخفاء الخطأ فكرة تعمل ضد الإخلاص، فهي تشعر الطرف الآخر أن هناك أمراً ما خاطئاً يحدث. عليكِ أن تكوني صادقة، وأن تواجهي أخطاءك، وتعترفي بها، وأن تعرفي في قرارة نفسك أن الجميع يخطئون، هذا ليس نهاية العالم.

3- كوني حقيقية

لا تحاولي إخفاء عيوبك، والأهم هو ألا تحاولي ادعاء صفات ليست فيكِ، والحل الأبسط هنا قول الحقيقة، وأن تكوني على طبيعتك دائماً.

4- وضع الحدود

لكل شخص وجهة نظر وقناعات، لذلك يجب أن يضع كل طرف قناعاته وحدوده أمام شريط حياته من أجل أن يعرف الآخر ما هو مسموح وما هو غير مسموح. تذكّري أن الجميع يخطئون، لذلك فإن معرفة الحدود تقي من الوقوع في الخطأ.

5- المحاسبة

الجزء الأخير من الحفاظ على الإخلاص الزوجي هي المساءلة، لا تتركي شيئاً يحدث عن طريق الصدفة، فقد لا تأتي هذه الصفة أبداً، يجب على كل طرف مساءلة الآخر عن طبيعة المشاكل الموجودة، وبالتالي تتجنّبان الضغائن والأحقاد.