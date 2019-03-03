اليوم.. ليفربول في اختبار صعب أمام إيفرتون

ماجد محمد(صدى):

تشتعل المنافسة اليوم الأحد في ” ديربي ” آخر بين ليفربول ومضيفه إيفرتون ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مباراة .

وتسبب تصدر مانشستر سيتي بقيادة الإسباني ببيب غوارديولا في مضاعفة الضغوط على ليفربول الذي لم يحصل على لقب الدوري منذ عام 1990 .

ويجب على ليفربول الفوز على جاره العنيد إيفرتون اليوم والذي كانت مباراة الذهاب معه غاية في الصعوبة .

من ناحية أخرى يحتدم الصراع بين 4 فرق على المركزين الثالث والرابع ويحل تشيلسي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري ضيفاً على فولهام والمهدد من الخروج من المسابقة نهائياً .