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  3. ” المرور ” يلقي القبض على السائقين المتهورين في فيديو المراوغة على طريق بالرياض
  • نشر : منذ 38 دقيقة
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  • حوادث

” المرور ” يلقي القبض على السائقين المتهورين في فيديو المراوغة على طريق بالرياض

” المرور ” يلقي القبض على السائقين المتهورين في فيديو المراوغة على طريق بالرياض
عادل الحربي(صدى):

ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات.

وأوضح المرور في بيان عقب انتشار فيديو للحادثة، أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 18 دقيقة

اسحبو الشاص منه وعطوه سيارة صغيره صيني ولايقدر يبيع ولا يشتري غيرها

[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 14 دقيقة

اكيد متعاطين
فيه احد يخاطر بروحه والناس
وهو بحالته الطبيعيه

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