” المرور ” يلقي القبض على السائقين المتهورين في فيديو المراوغة على طريق بالرياض

عادل الحربي(صدى):

ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات.

وأوضح المرور في بيان عقب انتشار فيديو للحادثة، أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

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