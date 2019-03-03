” أعطوني إياها وخلصوني ” .. أصالة تطالب بمنحها الجنسية المصرية
قامت المطربة السورية أصالة نصري بالمطالبة بالحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل؛ وذلك عقب مغادرتها حفلا أقامته في القاهرة.
وعن ذلك، قالت ” أصالة ” ببرنامج ” إم بي سي ترندنغ ” : ” تلزمني الجنسية المصرية، أعطوني إياها وخلصوني وحياتي ” .
جاء ذلك خلال حفل لها أقامته أصالة بالقاهرة، وتبرعت بإيرادته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن ” أصالة ” متزوجة من المخرج الفلسطيني الأمريكي طارق العريان، وهو الزواج الثاني لها بعدما كانت متزوجة من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي.
جميل جمال[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 19 دقيقة
صايره هوايه عندك … اذا مو ماليه عينك الجنسيه البحرينيه رجعيها واللي تسمحلك الاقامه في جميع دول الخليج كمواطنه … حقيقه ما تستاهلين هذي الجنسيه ويا ليتهم يسحبونها منك.