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” أعطوني إياها وخلصوني ” .. أصالة تطالب بمنحها الجنسية المصرية

” أعطوني إياها وخلصوني ” .. أصالة تطالب بمنحها الجنسية المصرية
دمشق(صدى):

قامت المطربة السورية أصالة نصري بالمطالبة بالحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل؛ وذلك عقب مغادرتها حفلا أقامته في القاهرة.

وعن ذلك، قالت ” أصالة ” ببرنامج ” إم بي سي ترندنغ ” : ” تلزمني الجنسية المصرية، أعطوني إياها وخلصوني وحياتي ” .

جاء ذلك خلال حفل لها أقامته أصالة بالقاهرة، وتبرعت بإيرادته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن ” أصالة ” متزوجة من المخرج الفلسطيني الأمريكي طارق العريان، وهو الزواج الثاني لها بعدما كانت متزوجة من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 19 دقيقة

صايره هوايه عندك … اذا مو ماليه عينك الجنسيه البحرينيه رجعيها واللي تسمحلك الاقامه في جميع دول الخليج كمواطنه … حقيقه ما تستاهلين هذي الجنسيه ويا ليتهم يسحبونها منك.

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