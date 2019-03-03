” أعطوني إياها وخلصوني ” .. أصالة تطالب بمنحها الجنسية المصرية

دمشق(صدى):

قامت المطربة السورية أصالة نصري بالمطالبة بالحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل؛ وذلك عقب مغادرتها حفلا أقامته في القاهرة.

وعن ذلك، قالت ” أصالة ” ببرنامج ” إم بي سي ترندنغ ” : ” تلزمني الجنسية المصرية، أعطوني إياها وخلصوني وحياتي ” .

جاء ذلك خلال حفل لها أقامته أصالة بالقاهرة، وتبرعت بإيرادته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن ” أصالة ” متزوجة من المخرج الفلسطيني الأمريكي طارق العريان، وهو الزواج الثاني لها بعدما كانت متزوجة من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي.