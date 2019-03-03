تعليق ” شاكيرا ” على أداء بيكيه أمام الريال في الكلاسيكو

طلال الغامدي(صدى):

علقت النجمة الكولومبية شاكيرا، على أداء زوجها جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، في مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقالت شاكيرا في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” زوجي اليوم بطل العرض ” .

يذكر أن برشلونة كرر فوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو بهدف نظيف، خلال منافسات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وبهذه النتيجة عزز برشلونة مكانه في صدارة الليجا برصيد 60 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث خلف أتليتكو مدريد صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فقط.