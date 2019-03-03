” كلب ” يسجن خليجيًا 3 سنوات

أبوظبي(صدى):

عاقبت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بالإمارات، خليجيا في العقد السادس من عمره، بالسجن ثلاث سنوات، لتورطه في خلافات مع آسيوي بسبب نباح كلبه المتواصل.

وكان المتهم قد هدد الآسيوي بإطلاق النار عليه من سلاح ناري إذا لم يسكت نباح الكلب.

واتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وتهديد شخص به، وشرب الخمر.