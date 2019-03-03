” كلب ” يسجن خليجيًا 3 سنوات
عاقبت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بالإمارات، خليجيا في العقد السادس من عمره، بالسجن ثلاث سنوات، لتورطه في خلافات مع آسيوي بسبب نباح كلبه المتواصل.
وكان المتهم قد هدد الآسيوي بإطلاق النار عليه من سلاح ناري إذا لم يسكت نباح الكلب.
واتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وتهديد شخص به، وشرب الخمر.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2685 ] نشر منذ 55 دقيقة
خل الكاس ينفعك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67391 ] نشر منذ 51 دقيقة
لو سلمت من ام الخبائث ، كان امورك زينه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67391 ] نشر منذ 51 دقيقة
لو سلمت من ام الخبائث ، كان امورك زينه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23988 ] نشر منذ 33 دقيقة
يا حرام الكلب طير السكره حسبي الله عليه
طيب الخليجي الستيني حكم عليه بثلاث سنوات سجن
والكلب تركوه يزعج السكارى بنباحه
المفروض تم سجن الاثنين سوى في نفس القفص
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياريت الي حكم على الخليج كان عنده شوية حنكه بحيث يكسب ابن بلده مو يقسم ظهره .. هو هذا الي فالحين فيه كيف نظهر امام الغرب .. وثاني شي العنوان ياريت يتغير .. الخليجي له قيمته .. والكلب ما سجن الخليجي .. الي سجنه النيابه العامه .. ارتقوا شوي في الملافظ ..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8409 ] نشر منذ 22 دقيقة
اذا لعبت الخمر في العقل تتشوش الصوره وقد يعتقد ان الكلب اسد-ويشوف الاسد قط-وتاتيه المشاكل من حيث لايحتسب ومن ثم اذا افاق وجه اللوم للخمر-صحيح انها ام الخبائث-