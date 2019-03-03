بعد تصريح وزير الداخلية..تهديد تركيا للسياح اعتراف بقوة المغرد السعودي

أنقرة(صدى):

تصدر وسم ” قسم لن نسافر تركيا ” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، والذي هدد فيه السياح الذين ينتقدون سياسة بلاده، بالإعتقال في المطارات.

ويُعد تهديد وزير الداخلية التركي لمنتقدي سياسة نظام أردوغان من العرب ،وخاصة السعوديين منهم، اعترافًا بقوة المغرد السعودي وتأثيره على اقتصاد تركيا.

وفي هذا السياق شاركت نورة شنار بالوسم ،قائلة: ” إذا كان حاكم تركيا أردوغان ارهابي صانع داعش فتركيا اليوم تصنف دولة الاعتقالات والإرهاب رسما..لذا وجب على الدول العربية ان تحذر السياح من الذهاب إليها كم صرحت أمريكا ” .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد حذرت مواطنيها من الإرهاب والاعتقال التعسفي في تركيا، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الخطورة، وفي مقدمتها الحدود السورية والعراقية.

كما شارك الإعلامي عبدالله السالم قائلا : ” قمت بإلغاء جميع الحجوزات والتذاكر على تركيا مع الأسره وبعض الأقارب 12 شخص والتي كانت مُقرره صيفآ ” .

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