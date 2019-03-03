أمجد طه: لو فُتحت السياحة في السعودية لأصبحت شوارع اسطنبول خاوية

حمود العنزي(صدى):

سخر الخبير الاستراتيجي أمجد طه، من النتيجة التي وصلت إليها تركيا في ظل نظام أردوغان، وعنصريته.

وقارن طه بين وسم ” السعودية تاسع أقوى دول العالم ” الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع ” تويتر ” ،وبين وسم ” قسم لن نسافر تركيا ” الذي يدعو لمقاطعة السياحة التركية.

وقال طه : ” ادخل وسم #السعوديه_تاسع_اقوي_دول_العالم ،تجد كمية الفخر والحب لنجاح السعودية بين قلوب العرب والأمم العظيمة ” .

وتابع: ” ادخل وسم #قسم_لننسافر_تركيا ،تجد كمية معاناة الناس من عنصرية واسلوب نظام اردوغان اتجاة الشعوب ” .

وأضاف: ” لو فتحت السياحة في السعودية ستجد شوارع اسطنبول خاوية من السياح ” .

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد هدد السياح الذين ينتقدون سياسة بلاده، بالاعتقال في المطارات، وذلك بعد جمع معلومات عنهم.

وجاء ذلك بعدما شاهدوا خسائرهم الفادحة،ومقاطعة سياحتهم، حيث أعلن الوزير خلال مقطع فيديو أنهم سيعتقلون رعايا الدول التي هاجمتهم لحظة وصولهم تركيا.