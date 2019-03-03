” عملاق الشرق الأوسط ” ..المملكة تصنف كتاسع أقوى دولة في العالم

واشنطن(صدى):

صنفت مجلة ” يو إس نيوز آند وورلد ريبورت ” الأمريكية، المملكة العربية السعودية، كتاسع أقوى دولة في العالم للعام الجاري 2019.

وبحسب التصنيف جاءت المملكة في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى عربياً، ووصفت المجلة الأمريكية المملكة بأنها ” عملاقة الشرق الأوسط ” .

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن السعودية تمتلك أيضا تأثيرا اقتصاديا كبيرا من خلال كونها صاحبة أكبر احتياطي للنفط الخام حول العالم.

واستندت الدراسة في تقييمها لترتيب السعودية، على ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.

ووضعت المجلة أمريكا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا في المراكز الخمسة الأولى على التوالي.