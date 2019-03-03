فيفي عبده تثير غضب المصريين بوصلة رقص عقب حادث قطار رمسيس

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة الاستعراضية المصرية فيفي عبده لهجمة شرسة، وذلك عقب خروجها في مقطع رقص بالتزامن مع حادث قطار رمسيس المأساوي في مصر ،متجاهلة سقوط الضحايا.

ومن جانبه تفاعلت فيفي عبده مع جمهورها، موضحة أنه تابعت كل التعليقات الهجومية التي شهدتها صفحتها بموقع ” انستقرام ” .

وكتبت فيفي ردا على الهجوم اللاذع من قبل متابعيها: ” مساء الخير يا بخت من بات مظلوم وما بتش ظالم.. بشكركم جدًا على كلمة كتبتهولي النهاردة وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ومازلت بحبكم أوي من مصر أم الدنيا ” .

وكانت فيفي قد أشعلت غضب المصريين، بنشرها فيديو رقص مثير، مرتدية فستانًا أسود مفتوحًا، عقب حادث قطار رمسيس، الذي وقع صباح الأربعاء الماضي، وراح ضحيته 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.

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