واقعة دموية أجبرت خامنئي على عدم استخدام يده اليمنى

طهران(صدى):

بالنظر إلى صور المرشد الإيراني علي خامنئي، تجده دائما ما يستخدم يده اليسرى ،بينما تبدو اليد اليمنى ساكنة دائما.

ويعود استخدام خامنئي لليد اليسرى بدلا من اليمنى إلى واقعة دموية، سببت له العجز الكامل في يمناه.

وتعرض خامنئي لمحاولة اغتيال من قِبل منظمة ” مجاهدي خلق ” المعارضة للنظام الإيراني يوم 27 يونيو 1981، وذلك أثناء إلقائه خطبة الجمعة في مسجد أبي ذر جنوبي طهران.

وبعد دقيقة أطلقت مكبرات الصوت، صوتا مثل الصافرة وفجأة انفجر مسجل الشريط الذي كان أمام خامنئي .

وأوضحت التقارير آنذاك بأنه لم تنفجر القنبلة كلها بل جزءا منها، ما أدى إلی إصابة الخامنئي في أعلي الكتف وساقة اليمني، وانكسار عظمة الترقوة ،وانقطاع عدد من العروق وعصبات من يده اليمني فأُصيبت يده بالشلل التّام.