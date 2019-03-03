وفاة الطفل الذي سقط في فتحة صرف صحي بـ ” تحلية الجبيل “

نايف السالم(صدى):

فارق الطفل الذي سقط مساء أمس السبت في فتحة صرف صحي بالجبيل، الحياة، رغم محاولات أطباء عيادة التحلية وفِرق الأمن والسلامة والدفاع المدني.

وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه تم نقل الطفل ذو العامين، إلى مستشفى الجبيل العام وهو مفارق للحياة.

وأشارت إلى أنه يجري التحقيق في أسباب وقوع الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادثة مستقبلاً.

وأكدت المؤسسة على متابعة محافظ الجبيل لإجراءات التحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهة المسؤولة بعد ظهور النتائج.

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