  • السبت 2

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وفاة الطفل الذي سقط في فتحة صرف صحي بـ ” تحلية الجبيل “

وفاة الطفل الذي سقط في فتحة صرف صحي بـ ” تحلية الجبيل “

وفاة الطفل الذي سقط في فتحة صرف صحي بـ ” تحلية الجبيل “
نايف السالم(صدى):

فارق الطفل الذي سقط مساء أمس السبت في فتحة صرف صحي بالجبيل، الحياة، رغم محاولات أطباء عيادة التحلية وفِرق الأمن والسلامة والدفاع المدني.

وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه تم نقل الطفل ذو العامين، إلى مستشفى الجبيل العام وهو مفارق للحياة.

وأشارت إلى أنه يجري التحقيق في أسباب وقوع الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادثة مستقبلاً.

وأكدت المؤسسة على متابعة محافظ الجبيل لإجراءات التحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهة المسؤولة بعد ظهور النتائج.

اقرأ أيضًا:

سقوط طفل في فتحة صرف صحي بـ ” تحلية الجبيل “


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 14 دقيقة

ياقلب امة ربنا يرحمه و يصبرهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *