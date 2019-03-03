بالفيديو.. محمد المقصودي: بنك HSBC سيدخل المملكة قريبًا لمعرفته بحجمها

علي القحطاني(صدى):

أكد خبير حقوق الإنسان أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة، الدكتور محمد بن أحمد المقصودي، أن بنك HSBC سيدخل المملكة قريبًا، بعد دخول ستاندر تشارترد.

وتابع الدكتور محمد خلال استضافته في برنامج ” الأسبوع في ساعة ” ، أن البيئة التشريعية في المملكة حاليًا هي من أفضل البيئات في الوضوح والشفافية التي تدفع كل مستثمر سواء بنوك أو غيرها إلى الدخول إلى المملكة.

وأضاف ” المقصودي ” أنه مستحيل بنك في حجم HSBC يدخل المملكة إلا وهو عارف حجم المملكة.