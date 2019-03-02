الاتحاد يعلن قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

أعلن خوسيه لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد، قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

المحليين: “ فواز القرني، ناصر الشمراني، عمار الدحيم، عبدالعزيز العرياني، عصام المولد، عون البيشي، منصور الحربي، عمر دخل، أمين بخاري، عبدالرحمن الغامدي، سعود عبد الحميد، عبد العزيز البيشي، راكان النجار، ياسين برناوي، عبدالله العمار، فهد المولد، خالدالسميري، عساف القرني، أحمد عسيري، زياد الصحفي، جمال باجندوح، مهند الشنقيطي ” .

أما أجانب الاتحاد جاءت كالتالي: “ سيكو سانوجو، رومارينيو، كارلوس فيلانويفا، ماثيو جورمان ” .