” التجارة ” : حملة استدعاء المنتجات المعيبة تفوز بالمركز الأول في جائزة رواد التسويق

عادل الحربي(صدى):

أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن حملة التوعية باستدعاء المنتجات المعيبة، التي أطلقتها الوزارة، فازت بالمركز الأول في مسار (المنظمات الحكومية) في جائزة رواد التسويق.

يذكر أن معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، دشن منذ عدة أشهر في مقر الوزارة بالرياض، الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة الذي يعزز جهود الوزارة في حماية المستهلك ويشمل ذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاستدعاءات وإطلاق الهوية للمركز والحملة التسويقية للتوعية بأهمية الاستدعاءات في المملكة .

ويأتي تدشين الموقع انطلاقاً من دور الوزارة المحوري في تطوير وتنظيم خدمات ما بعد البيع، حيث يعد المركز أحد مبادراتها الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

ويهدف مركز استدعاء المنتجات المعيبة إلى حماية المستهلكين ومتابعة شكاويهم عن عيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محلياً ودولياً، كما يراقب إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة وتحليلها التي يتم من خلالها استدعاء المنتجات المعيبة، كما يهدف إلى تعزيز سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه، وتقليص الهدر المالي للاقتصاد الوطني.