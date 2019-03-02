موظف يطعن مديره بالسكين: ” رفض الإجازة “

أبوظبي(صدى):

أقدم عامل آسيوي، على طعن مديره بالسكين في الشركة أمام الأعين، في دبي، بعد رفض الثاني لإعطائه إجازة للعودة العامل إلى بلاده.

وأصدرت محكمة للاستئناف في مدينة دبي ، حكم بالسجن المؤبد على العامل آسيوي، وتوجيه تهمة ثانية للعامل،وهي تورطه في الشروع في قتل عامل آخر بالشركة نفسها، حاول منعه من الاستمرار بتسديد الطعنات للضحية، وهو ما أدى تعرضه لإصابات بالغة.

واعترف القاتل أمام النيابة العامة خلال التحقيقات، أنه قتل مديره بسبب رفضه التوقيع على طلب إجازته، كي يغادر البلاد للاطمئنان على أسرته.