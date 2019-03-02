بالفيديو.. والدة حليمة بولند تثير اشمئزاز الجمهور بطريقة تقشير ” الجراد “

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، اشمئزاز جمهورها ومحبيها؛ بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات لوالدتها وهي تشرح كيفية تناول ” الجراد. ”

وأظهر مقطع الفيديو كمية كبيرة من ” الجراد ” ، بينما تمسك والدتها واحدة منه، لتعلمها كيفية تقشيره وأكله وتعطيها معلومات عنه، وشاركت ابنتا حليمة في المقطع، حيث أبديتا انزعاجهما من شكل الجراد، ورفضتا فكرة أكله تمامًا خاصة الصغرى كاميليا.

وتعجبت بولند من تعامل والدتها مع الجراد مبدية انزعاجها من المنظر، كما سألتها عن الطريقة لترد عليها أمّها، بأنه ” لذيذ ” ، وعلقت على المقطع، قائلة: ” أمي بدها تاكل جراد، يأكلونه أهل الكويت قبل، وأنا وبناتي مخترعين لايعة نفسنا. ”