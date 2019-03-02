بالفيديو.. مهندس معماري: أكثر الغش في ” الفلل ” لبنائها بلا رقابة

علي القحطاني(صدى):

أكد المهندس تركي الحصيني، مهتم بالبناء والتصميم المعماري، أن المباني التجارية صعب الغش في بنائها لأن عليها رقابة.

وتابع المهندس تركي خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية أن أكثر الغش في (الفلل) لأنها تبنى بلا رقابة، وهناك أكثر من 40 بند يمكن الغش فيها لتوفير تكاليف البناء.

كما أكد ” الحصيني ” أنه يوميًا يرى كوارث، وأن أساليب الغش في الفلل كثيرة جدًا من غش في الهيكل الإنشائي والتسليح، قائلًا: ” تخيل تأخذ قرض عشان تشتري فيلا بمليون ثم يصل لمليون ونصف ثم تجد أن الأرضية كلها هابطة لأنها لم تدك من الأساس بشكل صحيح . ”