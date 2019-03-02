بالصور.. الشباب يستأنف تدريباته اليومية

نواف السالم(صدى):

استأنف فريق الشباب تدريباته اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان وذلك بعد العودة من راحة يوم أمس.

واستهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بقيادة مدرب اللياقة ” ماركال ” عقب ذلك قسم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت المشاركين في لقاء النصر إذ خضع لتدريبات استرجاعية.

بينما خضعت المجموعة الثانية لتدريبات فنية وتكتيكية منوعة في منتصف الملعب ثم اختتم المدرب تدريباته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.