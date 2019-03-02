بالفيديو.. طالب ينتحر قفزًا من أحد المباني بسبب الواجب المدرسي

بكين(صدى):

انتحر طالب يبلغ من العمر 13 عامًا بالقفز من أحد المباني، الأسبوع الماضي، في إحدى المدن الصينية؛ لأنّه لم ينهِ واجبه المدرسي.

وقال والدي الضحية أنه ذهب إلى المدرسة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد، لكنّ أستاذ الصف السابع طلب منه العودة إلى المنزل لأنّه لم يكمل واجبه المدرسي، الذي من المفترض أن ينتهي منه خلال العطلة الشتوية.

وأكدت تقارير صحفية أن الطالب ترك وراءه رسالة انتحار وقفز من مبنى لينهي حياته، وأعلنت كلّ من المدرسة والشرطة المحلية أنّهما سيحقّقان في الحادث.