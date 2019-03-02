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بالصور.. ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض

بالصور.. ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض
عادل الحربي(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، من ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض، مخزّنة بطريقة مخالفة، وتباع وتوزع بطرق غير نظامية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” إن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وجاء ذلك خلال الحملات الرقابية التي تطلقها الهيئة العامة للغذاء والدواء لضبط المخالفين حفاظًا على سلامة المستهلكين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4101 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يقويكم،
وعقبال ماتمسكون وتقبضون على كل غاش ومتستر،

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