إنشاء اتحاد الأولمبياد الخاص واعتماد الأميرة ريما بنت بندر رئيسًا له

ماجد محمد(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص واعتماد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا للاتحاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.