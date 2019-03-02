إنشاء اتحاد الأولمبياد الخاص واعتماد الأميرة ريما بنت بندر رئيسًا له
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص واعتماد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا للاتحاد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.
زائر[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه مافي بالبلد غير هذي البنت
سفيرة في واشنطن والان الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص
ويقولون البلد فيها كفاءات وخرابيط
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46527 ] نشر منذ 41 دقيقة
أصغر بنت في المملكة
تسواك وتبيعك يازائر😉
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6760 ] نشر منذ 19 دقيقة
يازائل
عفوآ يازائر
كفايه حقد وحسد وكراهيه الله سبحانه وتعالى ( يرزق من يشاء بغير حساب ) نظف قلبك وتمنى الخير للناس مثل ماتتمناه لنفسك