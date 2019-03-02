بعد سنوات من الانقطاع.. مصالحة بين زياد الرحباني وأخته

أميرة خالد(صدى):

تصالح الفنان زياد الرحباني مع أخته ريما، بعد سنوات طويلة من الفراق والانقطاع.

ونشرت ريمة الرحباني بنت الفنانة اللبنانية المشهورة فيروز على حسابها على ” فيسبوك ” وعلقت قائلة: ” ريما الرحباني وشقيقي “، وعادت ونشرت أكثر من صورة ومقطع فيديو من حفل زياد الرحباني في برلين.

وقال المتابعون إن الخطوة جاءت في وقتها بين ريمة وزياد، مطالبين بـ ” عمل فيروزي جديد ” ، وأشاد آخرون بخطوة ريما مستذكرين الأغنية الشهيرة ” ريما ريما الحندقة شعرك أشقر ومنقى. “