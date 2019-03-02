بعد سنوات من الانقطاع.. مصالحة بين زياد الرحباني وأخته
تصالح الفنان زياد الرحباني مع أخته ريما، بعد سنوات طويلة من الفراق والانقطاع.
ونشرت ريمة الرحباني بنت الفنانة اللبنانية المشهورة فيروز على حسابها على ” فيسبوك ” وعلقت قائلة: ” ريما الرحباني وشقيقي “، وعادت ونشرت أكثر من صورة ومقطع فيديو من حفل زياد الرحباني في برلين.
وقال المتابعون إن الخطوة جاءت في وقتها بين ريمة وزياد، مطالبين بـ ” عمل فيروزي جديد ” ، وأشاد آخرون بخطوة ريما مستذكرين الأغنية الشهيرة ” ريما ريما الحندقة شعرك أشقر ومنقى. “
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46527 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك🤗
ابوناصر[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة
اي واحد منهم زياد الرحباني في الصوره