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بعد سنوات من الانقطاع.. مصالحة بين زياد الرحباني وأخته

بعد سنوات من الانقطاع.. مصالحة بين زياد الرحباني وأخته
أميرة خالد(صدى):

تصالح الفنان زياد الرحباني مع أخته ريما، بعد سنوات طويلة من الفراق والانقطاع.

ونشرت ريمة الرحباني بنت الفنانة اللبنانية المشهورة فيروز على حسابها على ” فيسبوك ” وعلقت قائلة: ” ريما الرحباني وشقيقي “، وعادت ونشرت أكثر من صورة ومقطع فيديو من حفل زياد الرحباني في برلين.

وقال المتابعون إن الخطوة جاءت في وقتها بين ريمة وزياد، مطالبين بـ ” عمل فيروزي جديد ” ، وأشاد آخرون بخطوة ريما مستذكرين الأغنية الشهيرة ” ريما ريما الحندقة شعرك أشقر ومنقى. “


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة

اي واحد منهم زياد الرحباني في الصوره

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