حقيقة المطالبين بحملة إسقاط الولاية على مواقع التواصل ( فيديو )

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، للأمير الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، حقيقة المطالبين بحملة إسقاط الولاية وأن هدفهم ليس حرية المرأة، بل إسقاط ولاية حكام المملكة-حفظهم الله تعالى-.

وجاء ذلك في أحد محاضراته بعنوان: (الحرب الفكرية على المملكة في وسائل التواصل الاجتماعي)، قائلًا: ” توجد فكرة شيطانية وهي حتى يقضى على الدين الإسلامي لابد من القضاء على الأسرة بل التركيز على المرأة المسلمة. ”

وأوضح الأمير فيصل: ” الذي يقضي على المرأة المسلمة في الأسرة المسلمة قضى على المجتمع الإسلامي، فهناك تركيز شديد على أمرين على المرأة وحقوق المرأة في الإسلام وانتقاد أن لا يوجد لها حقوق، وعلى الولاية، وخطورة اسقاط الولاية تكمن في إذا استطاعوا اسقاط الولاية الصغرى وهي ولاية الأب يستطيعون إسقاط الولاية الكبرى ” ولي أمر المسلمين. ”

وأضاف: ” طبيعة المجتمع الغربي يعتمد على التعددية والاختلاف وليس على الجماعة الواحدة ويبدأ هذا الاختلاف في المجتمع الغربي من الأسرة وهذا من متطلبات المجتمع الغربي، الاختلاف في أفكار أفراد الأسرة فأحدهم يساري وأحدهم غير ذلك. ”

وتابع: ” لكن هذا لا ينفع في مجتماعتنا لذلك أغلب مطالبات الديمقراطية في المجتمع العربي فاشلة لأن الأسرة مرتبطة بروابط دينية وأخلاقية وإن وجد دولة عربية وإسلامية تطبق النظام الديمقراطي فهو تطبيق شكلي والأحزاب ضعيفة وليست قوية. ”