بالفيديو.. تركيا تهدد السياح : ” سنعتقل من يخططون لقضاء عطلتهم هنا “
هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو, السياح الذين ينتقدون سياسة بلاده، بالإعتقال في المطارات، وذلك بعد جمع معلومات عنهم.
وجاء ذلك بعدما شاهدوا خسائرهم الفادحة،ومقاطعة سياحتهم، حيث أعلن الوزير خلال مقطع فيديو أنهم سيعتقلون رعايا الدول التي هاجمتهم لحظة وصولهم تركيا.
وقال “ صويلو ” ، في مقطع فيديو باللغة التركية: “ من يكنون العداء لتركيا ويخططون لقضاء عطلتهم فيها، سيتم احتجازهم في المطار بينما تعد الشرطة رزمة من الملفات عنهم ”.
وهذا دليل على أن الهدف من عمليات الترويج السياحي التي يقومون بها هو جذب أكبر قدر من الخليجيين واعتقالهم بتهم ملفقة ثم ابتزاز حكوماتهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46506 ] نشر منذ 12 دقيقة
يعني أنا لو أروح تركيا
بيعطوني مؤبد
من حبي لهم😂😂😂😂
ماخليت بلاط ولا جدار ولاأرضية
الا ومسحت بخشة أردوغان فيها
اتوقع أني مطلوب عندهم😂😂😂😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4467 ] نشر منذ 9 دقائق
بجد ما تستحون خربتوا بلدكم و بدكم تخربون علي غيركم و فعلا اتمني من المملكة السعودية و مملكة البحرين و الأمارات و الكويت عدم الذهاب لتركيا حتي ولو لديك مسكن هناك