تعرفي على فوائد الولادة الطبيعية

أميرة خالد(صدى):

انتقد الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد، اختيار النساء الحوامل الولادة القيصرية اعتقادا منهن بتجنب آلام الولادة الطبيعية، مؤكدا أن الكثيرات لديهن مفاهيم خاطئة حول الولادة الطبيعية.

وتابع ، إن آلام الولادة القيصرية تظهر بعد زوال تأثير البنج وآلامها تفوق آلام الولادة الطبيعية، مؤكدا أن أطباء النساء أجمعوا أن الولادة الطبيعية هي الاختيار الأمثل لأي امرأة حامل.

وأوضح استشاري أمراض النساء والتوليد، أنه مع التقدم الطبي أصبحت الولادة الطبيعية بدون ألم، مشيرا إلى أن لها عدة فوائد أهمها تجنب التدخل الطبي الذي قد ينتج عنه بعض التأثيرات السلبية على المولود.

وأضاف أن آلام ما بعد الولادة الطبيعية أقل بكتير من آلام الولادة القيصرية، كما أن المرأة بعد الولادة الطبيعية تستطيع تناول جميع الأطعمة على عكس ما يحدث بعد الولادة القيصرية.

وأوضح أبو الحسن ، أن الوضع الطبي للأم أو الطفل، قد يحسم عملية الاختيار في بعض الحالات، ويرجح كفة الولادة القيصرية للحفاظ على صحة الأم والجنين.