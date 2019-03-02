تمارين تحميك من آلام العضلات والإجهاد أثناء القيادة الطويلة

أميرة خالد(صدى):

في كثير من الأحيان يضطر السائقين إلى قضاء ساعات طويلة في قيادة السيارات، حيث أن السيارات تعتبر وسيلة النقل الأولى للسفر عبر المدن المختلفة، كما أنها الوسيلة الأولى أيضاً في قضاء حوائجنا المختلفة خلال فترات اليوم، لذا فإن القيادة لها تأثير كبير على صحة أجسامنا خاصة العضلات والمفاصل.

لهذا تنصح المنظمة الألمانية للسلامة على الطريق (DVW) في العاصمة برلين بضرورة ممارسة «تمارين قصيرة للياقة البدنية» للسائقين الذين يقضون ساعات طويلة خلف مقود القيادة، أو أثناء الرحلات الطويلة، هذه التمارين لها فوائد عظيمة في تخليص الجسم من العديد من الآلام، ومنها آلام الظهر والرقبة والعينين والرأس والقدم، كما أنها تساعد على خفض التوتر لدى السائقين.

وأوضحت المنظمة الألمانية إلى أن هناك تمارين يمكن أدائها في السيارة بشرط غلق تشغيل المحرك والتوقف بمكان آمن، وأنه يفضل التوقف كل ساعتين لراحة الجسم بالكامل مع ممارسة بعض التمارين أيضاً في الهواء الطلق، من هذه التمارين ما يلي.

1- التمرين الأول: يجلس السائق بطريقة معتدلة في السيارة مع مد الذراعين للأمام ووضع كفيه باتجاه مقود القيادة من الداخل ثم يضغط للخارج، في هذا التمرين يتوجب على السائق الاستمرار في شد العضلات لمدة عشر ثوان ثم يقوم بإرخاء مرة أخرى.

2- التمرين الثاني: يضع السائق يديه على ركبتيه من الخارج ويضغط ساقيه للأمام ويشد عضلاته لمدة عشر ثوان ثم يرخيها بعد ذلك.

3- التمرين الثالث: على السائق الجلوس معتدلا وإمساك المقعد بيديه من أسفل ومحاولة جذب نفسه باتجاهه وفي تلك الأثناء عليه أيضا شد العضلات لمدة عشر ثوان ثم إرخاؤها مرة أخرى.

4- التمرين الرابع: الجلوس بحيث يكون الجزء العلوي من جسمه معتدلا ثم يقوم بشبك يديه خلف رأسه ثم يضغط برأسه باتجاه اليدين دون حدوث تغيير في وضع الجلوس ويستمر على هذا الوضع لمدة عشر ثوان يقوم بعدها بإرخاء عضلاته.

5- التمرين الخامس: ويتم ممارسته خارج السيارة، وفيه يتم فرد الذراع على الجانبين في زاوية قائمة مع الجسم، واثني ركبتك قليلا ثم قم بتدوير خصرك نحو اليمين واليسار ومعه ذراعيك، ثمان مرات في كل اتجاه على الأقل.

6- التمرين السادس: أرخ رقبتك وأترك رأسك تتحرك بحرية للأمام، قم بإدارة رقبتك مع رأسك في اتجاه عقارب الساعة 6 مرات والعكس6 مرات أخرى، بعدها ثبت رأسك وانظر للأمام واغمض عينيك وافتحهما 6 مرات، كرر الحركة بينما تنظر لليمين ولليسار 6 مرات لكل منهما، كرر الأمر ثم اغمض عينيك لدقيقتين لإراحة عينيك من الإجهاد.

عقب الانتهاء من التمارين على السائق المشي بضع خطوات قبل مواصلة المرحلة التالية من الرحلة.