بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة (الليث و القنفذة).

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.