الاتحاد الآسيوي يحسم موقف ” الدوسري ” من المشاركة أمام العين

ماجد محمد(صدى):

تلقّت إدارة النادي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإيقاف سالم الدوسري في أولى مباريات فريق الهلال بدوري أبطال آسيا.

وجاء ذلك بعد استفسارها عن عقوبته، إثر تلقيه بطاقة حمراء في آخر مباراة خاضها ” الدوسري ” مع الفريق في نهائي البطولة عام ٢٠١٧م.

وكانت إدارة الهلال قد خاطبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للاستفسار عن موقف المهاجم سالم الدوسري من المشاركة في اللقاء الافتتاحي.

ويستعد الهلال لملاقاة العين الإماراتي في افتتاح مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها في الخامس من مارس المقبل، على استاد هزاع بن زايد.