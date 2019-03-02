” الجمارك ” تحبط محاولة تهريب كيلو و442 جرام من الكوكايين

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كيلو و 422 جرام من الكوكايين عبر جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وناشدت الجمارك المواطنين بالمساهمة في حماية الوطن من خلال التبليغ على رقم 1910.

يذكر أن الجمارك، أكدت أن القرآن الإلكتروني من السلع الممنوع استيرادها.

جاء ذلك في رد حساب الجمارك، على سؤال لمواطنة عن السلع المستوردة المسموح بها وغير المسموح، وخاصة عن ” ابجورة القرآن الكريم ” .

ورد الحساب قائلًا : ” مرحباً بك، القرآن الإلكتروني من السلع الممنوعة، كما يمكنك الإطلاع على قائمة السلع الممنوعة والمقيدة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط التــــالي من هــــــــنــــــا ” .