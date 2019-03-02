” قوميز ” يشكر الهلال بعد لقاء الطفلين: ” نادي قيم إنسانية “

ماجد محمد(صدى):

قدم قوميز مهاجم فريق الهلال، الشكر للنادي، بعد أن لقاءه أمس خلال مباراة الهلال والفيصلي مع الطفلين ” السبيعي الذي قلده وهو يلعب مع أقرانه، والطفل الذي ارتعب من حركته الشهيرة ” .

وقال قوميز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أود ان أشكر النادي بإعطائي فرصة للقاء طفلين رائعين.

وأعرب عن فخره بالنادي قائلًا: ” هذا يدل على أنه ليس نادٍ كرة قدم فقط بالنتائج بل في القيم الإنسانية وانا فخور بإرتداء هذا القميص ” .

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