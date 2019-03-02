وزير خارجية بريطانى: اتفقت مع الجبير على ضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة

لندن(صدى):

أكد وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، أنه اتفق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، على ضرورة أن تنسحب ميليشيا الحوثى من الحديدة فورًا.

يذكر أن معالي الوزير عادل الجبير أكد، اليوم السبت، على حرص المملكة الكبير على استقرار اليمن الشقيق وتأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتي زادت من معاناة الشعب اليمني.

وقال معاليه في هذا السياق: ” ولعل في ذلك دليلاً دامغاً على استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإشعالها للفتن الطائفية ودعمها للإرهاب وهو الأمر الذي نرفضه ويرفضه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ‌‏ونجدد دعمنا للجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات السويد ” .