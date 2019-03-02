فالنسيا يخطط لانتزاع صدارة الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو 

نواف السالم(صدى):

يطمح فالنسيا لهزيمة ضيفه أتلتيك بلباو في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم غداً الأحد، في فوز سيجعل فريق ” الخفافيش ” يستكمل 50 انتصاراً على الفريق الباسكي على ملعب ميستايا.

وتعد مباراة الغد هي المواجهة 84 بين الفريقين بدوري الدرجة الأولى، وكان الفوز فيها حليفا لفالنسيا في 49 مرة مقابل 12 لأثلتيك، في حين انتهت 22 بالتعادل، وفي الـ83 مباراة التي جمعت بين الفريقين بـ ” الليغا ” ، سجل “ الخفافيش ” 164 هدفاً مقابل 85 للفريق الباسكي.

وتحقق فالنسيا أكبر فوز على أتلتيك بلباو في موسم 1948-1949 حين اكتسح منافسه بخماسية نظيفة، ويعود تاريخ أخر انتصار حققه “ الخفافيش ” على أرضه أمام الفريق الباسكي، لموسم 2017-2018 حين فاز على ضيفه بنتيجة (3-2) في أول أكتوبر 2017.