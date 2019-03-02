” البنوك السعودية ” تكشف حقيقة تطبيق بصمة الوجه بالصرافات الآلية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت ” البنوك السعودية ” حقيقة تطبيق بصمة الوجه في الصرافات الآلية؛ بعد انتشار الكثير من الأنباء حول ذلك.

ومن جانبه، صرّح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، بأن ما تم تداوله بوسائل الإعلام الجديد عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السرّي لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، أمر غير صحيح وبعيد عن الصحة.

وفي السياق نفسه، ناشد طلعت حافظ الجميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها من مصادرها الرسمية.