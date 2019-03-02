سواتش السويسرية تقاضي سامسونج بشأن استنساخ نماذج من ساعاتها

وكالات(صدى):

وجهت مجموعة ” سواتش ” السويسرية اتهاما لشركة سامسونج بشأن استنساخ نماذج من ساعاتها، ويأتي بعد أيام قليلة من كشف النقاب عن ساعتها “جالاكسيووتش أكتيف”.

واتهمت المجموعة السويسرية العملاق الكوري الجنوبي باستخدامه 30 قرصا خارجيا لساعاته الرقمية بشكل غير قانوني مقلدا بذلك العلامات التجارية الخاصة بـ”سواتش”.

وبحسب ما ذكرته الشركة السويسرية، فإن مرئيات الساعات المتصلة من نوع “جير سبورت”، و”جيرS3 كلاسيك” و”جيرS3 فرونتيير” إنما “تحمل علامات مميزة متطابقة أو متطابقة تقريبا” لتلك النماذج التي ابتكرتها “سواتش”.

وتتجه مجموعة سواتش لمقاضاة الشركة الآسيوية عن “تزوير” وكذلك “منافسة وممارسات تجارية غير عادلة”.

وبحسب الشكوى التي قدمت إلى محكمة في نيويورك، فإن المجموعة السويسرية التي تملك 18 علامة تطالب بـ”مبلغ من ثلاثة أرقام، بملايين الدولارات” كأضرار ما يعادل 100 مليون دولار في الأقل.

وجوهر التظلم: “انتهاك صارخ ومتعمد ودولي لعلامتنا التجارية” بهدف “تعريض سمعة وشهرة” منتجات وعلامات شركات مجموعة سواتش للخطر.