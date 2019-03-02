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  3. بالصور.. الإحتلال الإيراني يتفنن في قمع الأحوازيين ويقطع عنهم المياه والكهرباء

بالصور.. الإحتلال الإيراني يتفنن في قمع الأحوازيين ويقطع عنهم المياه والكهرباء

بالصور.. الإحتلال الإيراني يتفنن في قمع الأحوازيين ويقطع عنهم المياه والكهرباء
طهران(صدى):

يواصل الإحتلال الإيراني تعامله الغاشم مع قرى الأحوازيين من بينها قرية البوزي بمدينة الفلاحية والتي قطع عنها المياه لعدة أيام مما أدى إلى حالة غضب عارمة بين المواطنين .

ووفقاً لقناة ” أحوازنا ” فإن سلطات الإحتلال قامت بقطع المياه عن العديد من القرى، منذ أكثر من يومين، دون إنذار مسبق .

ولم يكتفي الإحتلال الإيراني الغاشم بذلك بل واصل قطع الكهرباء منذ أكثر من شهرين ، بينما تدعي الدائرة التابعة لنظام الاحتلال أن هناك أعطال نتيجة عمليات الصيانة ، ليواصل المواطنون معاناتهم لمجرد توفير إحتياجاتهم الأولية .


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