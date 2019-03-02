بالصور.. الإحتلال الإيراني يتفنن في قمع الأحوازيين ويقطع عنهم المياه والكهرباء

طهران(صدى):

يواصل الإحتلال الإيراني تعامله الغاشم مع قرى الأحوازيين من بينها قرية البوزي بمدينة الفلاحية والتي قطع عنها المياه لعدة أيام مما أدى إلى حالة غضب عارمة بين المواطنين .

ووفقاً لقناة ” أحوازنا ” فإن سلطات الإحتلال قامت بقطع المياه عن العديد من القرى، منذ أكثر من يومين، دون إنذار مسبق .

ولم يكتفي الإحتلال الإيراني الغاشم بذلك بل واصل قطع الكهرباء منذ أكثر من شهرين ، بينما تدعي الدائرة التابعة لنظام الاحتلال أن هناك أعطال نتيجة عمليات الصيانة ، ليواصل المواطنون معاناتهم لمجرد توفير إحتياجاتهم الأولية .